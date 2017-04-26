«Школа помічника депутата» сприяє формуванню нової політичної еліти» – нардеп Олег Барна

Народний депутат Олег Барна зустрівся у Тернополі із учасниками «Школи помічника депутата»

У Тернополі триває міжрегіональний проект «Школа помічника депутата», що організовує територіальна організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Гостем та спікером проекту став народний депутат України Олег Барна. Під час зустрічі обговорили особливості української політики, тему стабілізації фінансової системи та розвитку економіки, створення робочих місць та легалізації зарплати, проведення реформ.

«Однозначно, «Школа помічника депутата» є дуже важливим проектом. Адже він сприяє формуванню нової політичної еліти, державників-патріотів. Молодь цікавиться політичними процесами, які є в нашій країні. Учасники проекту мають можливість з перших вуст отримати інформацію про актуальні теми. Під час таких зустрічей зароджується розуміння справжньої державотворчої діяльності», – зазначає народний депутат України від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Олег Барна. – «Щоб здійснити аналіз певної політичної ситуації, потрібно знати її сутність та первинні чинники. На жаль, люди часто роблять некомпетентні висновки на основі поверхневої та недостовірної інформації. Дуже часто бачимо, як представники тої, чи іншої політичної сили подають винятково суб’єктивну інформацію в інтересах своєї політсили та заради піару. Таким чином здійснюється маніпуляція. Щоб розв’язати проблему, треба ґрунтовно знати сутність, причини питання».

Під час зустрічі народного депутата зі студентами обговорили актуальні суспільно-політичні теми – це Революція Гідності, війна на сході, процес проведення реформ, боротьба з корупцією.

«Корупція – це суспільне явище і його можна подолати тільки спільною співпрацею родини, школи, громадськості, суспільства і влади. Є хороші приклади боротьби з корупцією у Німеччині, Японії, де громадськість дуже активно долучається до цього процесу», – зазначає Олег Барна. – «Одним з ефективних способів боротьби з корупцією – це відкрите декларування майна представників влади, депутатів всіх рівнів. І нехай громадськість перевіряє, на місцях люди краще знають, який чиновник, чи депутат яким майном володіє. Перший крок – це коли люди не бояться говорити про випадки корупції. Другий крок – не боятися боротися з ними, заявляти про корупційні злочини».

Обговорили також тему проведення реформ. Як зазначив Олег Барна, одним з вагомих підтверджень успішності проведення реформ – це те, що Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Народний депутат під час зустрічі із молоддю наголосив, що дуже важливо розрізняти корисливу діяльність від громадської. «Бо не усі люди, які називають себе громадськими активістами, є ними. Громадська діяльність – це направлення особистого часу на роботу на благо суспільства, країни і народу. Це має бути щира, принципова і справедлива позиція людини. Справжній державник повинен мати в собі мужність, сміливість приймати деколи непопулярні рішення, усвідомлюючи ймовірну негативну реакцію з боку громадськості. Але він не думає про кар’єру, а дбає про країну. Натомість популіст, брехун буде говорити лише те, що люди хочуть чути. Це відрізняє справжнього державника – він бере на себе відповідальність здійснити непопулярні кроки на благо країни. Він має мати такі основні риси: порядність, патріотизм, професіоналізм, принциповість. Вимоги до державника – говорити правду, державні інтереси ставити вище власних інтересів».

«Україна має перевагу у світі по інтелектуальних, трудових, природних ресурсах. Крім розуму, треба також думати про здоров’я і силу. Треба вміти боронити країну. Щоб перемогти зло, треба бути не тільки освіченим і мудрим, потрібно ще боротися з ним, мати силу протистояти йому», – звернувся Олег Барна до учасників «Школи помічника депутата». – «Бажаю вам знайти свою стежку в житті, щоб працювати на благо своєї родини і України».