Серед учасників учнівських олімпіад в області школярі Тернополя мають найвищий показник, на другій позиції — Кременецький район

Згідно із загальним рейтингом команд районів (міст), учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, найвищий показник має м. Тернопіль — 51,62.

Кременецький район на другій позиції з показником 27,32. Третій — Гусятинський район (19,24), далі — м. Чортків (18,09), Козівський (17,74) і Борщівський райони (14, 29) .

Щодо результативності виступів учнів, які навчаються в закладах нового типу, лідером став Кременецький ліцей імені У. Самчука із показником 30 переможців.

Про це повідомила заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут під час розширеного засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 25 квітня.