Щороку в Тернополі меншає історичних дверей
Нині є нагода врятувати двері позаминулого століття будинку Юліана Опільського, 4.
Небайдужі до історії Тернополя жителі міста об’єднуються у фейсбук-групі “Збережемо старовинні двері на Опільського“, де ведуть своєрідний щоденник про старовинні двері на вулиці Ю. Опільського.
- Зараз на їх місці нові та металеві. Але ми хочемо, аби старі двері повернулися, а для цього їх потрібно реставрувати. Тому нам потрібна ваша допомога, – пише ентузіасткаLuska Drozzd. – Утім, нас цікавлять не тільки ці двері. Ми переконані: збереження історичної архітектури не менш важливо, ніж ремонт доріг, зведення церков і забудова парків. Автентичні деталі – це невідновлювальний ресурс, котрий творить ідентичність міста, та й мешканців, теж. Рятуючи сьогодні одні двері, ми врятуємо історичну архітектуру міста.