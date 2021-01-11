Щороку в Тернополі меншає історичних дверей

Нині є нагода врятувати двері позаминулого століття будинку Юліана Опільського, 4.

Небайдужі до історії Тернополя жителі міста об’єднуються у фейсбук-групі “Збережемо старовинні двері на Опільського“, де ведуть своєрідний щоденник про старовинні двері на вулиці Ю. Опільського.

Зараз на їх місці нові та металеві. Але ми хочемо, аби старі двері повернулися, а для цього їх потрібно реставрувати. Тому нам потрібна ваша допомога, – пише ентузіастка Рятуючи сьогодні одні двері, ми врятуємо історичну архітектуру міста. Luska Drozzd . – Утім, нас цікавлять не тільки ці двері. Ми переконані: збереження історичної архітектури не менш важливо, ніж ремонт доріг, зведення церков і забудова парків. Автентичні деталі – це невідновлювальний ресурс, котрий творить ідентичність міста, та й мешканців, теж.