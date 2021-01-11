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Новини Тернополя 

Щороку в Тернополі меншає історичних дверей

Irena 0 Views Прокоментуй!

Нині є нагода врятувати двері позаминулого століття будинку Юліана Опільського, 4.

Небайдужі до історії Тернополя жителі міста об’єднуються у фейсбук-групі “Збережемо старовинні двері на Опільського“, де ведуть своєрідний щоденник про старовинні двері на вулиці Ю. Опільського.

  • Зараз на їх місці нові та металеві. Але ми хочемо, аби старі двері повернулися, а для цього їх потрібно реставрувати. Тому нам потрібна ваша допомога, – пише ентузіастка
    Luska Drozzd. – Утім, нас цікавлять не тільки ці двері. Ми переконані: збереження історичної архітектури не менш важливо, ніж ремонт доріг, зведення церков і забудова парків. Автентичні деталі – це невідновлювальний ресурс, котрий творить ідентичність міста, та й мешканців, теж. Рятуючи сьогодні одні двері, ми врятуємо історичну архітектуру міста.

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