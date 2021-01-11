У Тернополі готуються до протесту проти локдауну

11 січня у Тернополі підприємці збираються на акцію протесту. Відбудеться захід під стінами ОДА. Люди сподіваються таким чином відстояти право на працю та можливість вести нормально бізнес.

Про це у мережі Фейсбук розповіла місцевий підприємець Ольга Шахін. “УВАГА! Завтра 11 січня о 10.00 ранку біля ОДА відбудеться акція протесту #Працюю проти запровадження локдауну. Організатором акції є ГО «Підприємці Галичини». Запрошуємо усіх підприємців та небайдужих тернополян”, – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що подібні акції протесту вже відбувалися в Тернополі під час весняного локдауну 2020 року.