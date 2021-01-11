10:30 | 11.01.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі готуються до протесту проти локдауну

Irena 0 Views Прокоментуй!
11 січня у Тернополі підприємці збираються на акцію протесту. Відбудеться захід під стінами ОДА. Люди сподіваються таким чином відстояти право на працю та можливість вести нормально бізнес.

Про це у мережі Фейсбук розповіла місцевий підприємець Ольга Шахін.

“УВАГА! Завтра 11 січня о 10.00 ранку біля ОДА відбудеться акція протесту #Працюю проти запровадження локдауну.

Організатором акції є ГО «Підприємці Галичини».

Запрошуємо усіх підприємців та небайдужих тернополян”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що подібні акції протесту вже відбувалися в Тернополі під час весняного локдауну 2020 року.

 

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