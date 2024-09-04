Школярі з Тернополя представлятимуть свій бізнес проект у Парижі

Проект “Унілупа”, створений тернопільськими школярами Дмитром Аліфановим та Віталієм Дудяком, буде представлений 26 вересня у Парижі на престижному міжнародному конкурсі INNOVA Europe. Цей щорічний захід об’єднує студентів з усього світу для розробки інноваційних рішень, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР), зокрема вирішення соціальних, економічних та екологічних викликів.

Запрошення до Парижа стало можливим завдяки перемозі команди на INNOVA STARTUP DAY, організованому Київською Школою Економіки. Ідея “Унілупи” та мотивація її творців справили велике враження на журі, до складу якого входили Олег Зубченок, Максим Бурлай (засновник Робот Скул) та Катерина Уварова (засновниця 3.14 ban).

“Наша команда в більшості складається з майбутніх абітурієнтів вищих навчальних закладів. Нас усіх об’єднало бажання зробити процес вступу більш свідомішим. Ми бачимо тренд, що багато школярів обирають ВНЗ, який просто найближчий до них, не задумуючись про перспективи розвитку у ньому.

Наразі ми отримали фінансування від ангельського інвестора із Тернополя, що дозволило нам частково реалізувати нашу ідею у вигляді додатку: масштабний каталог усіх університетів України із великою кількістю фільтрів для вибору найоптимальнішого варіанту продовження навчання. Попереду ще багато оновлень, проте ми сподіваємось що привернемо увагу суспільства до питання не реалізації людського потенціалу у навчальних закладах, великої кількості “дропаутів”, та зупинимо формування стереотипу про “диплом заради диплому”.

Наша платформа наразі включає у себе ще Унілупа – YouTube канал, де ми збираємо відгуки студентів різних факультетів із кожного університету України.”, – діляться хлопці.