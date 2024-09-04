Ще менше світла. Оновили графік відключень світла 4 вересня
⚠️Увага! Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень.
💡 У середу, 4 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️00:00-02:00 1 черга
➡️02:00-04:00 2 черга
➡️04:00-07:00 3 черга
➡️05:00-08:00 4 черга
➡️07:00-11:00 5 черга
➡️08:00-12:00 6 черга
➡️09:00-13:00 1 черга
➡️11:00-13:00 2 черга
➡️12:00-14:00 3 черга
➡️14:00-17:00 4 черга
➡️15:00-18:00 5 черга
➡️17:00-20:00 6 черга
➡️18:00-21:00 2 черга
➡️20:00-22:00 1 черга
➡️21:00-24:00 3 черга
➡️22:00-24:00 4 черга