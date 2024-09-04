13:52 | 4.09.2024
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Новини Тернополя 

Ще менше світла. Оновили графік відключень світла 4 вересня

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⚠️Увага!  Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень.

💡 У середу, 4 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-02:00  1 черга

➡️02:00-04:00  2 черга

➡️04:00-07:00  3 черга

➡️05:00-08:00  4 черга

➡️07:00-11:00  5 черга

➡️08:00-12:00  6 черга

➡️09:00-13:00  1 черга

➡️11:00-13:00  2 черга

➡️12:00-14:00  3 черга

➡️14:00-17:00  4 черга

➡️15:00-18:00  5 черга

➡️17:00-20:00  6 черга

➡️18:00-21:00  2 черга

➡️20:00-22:00  1 черга

➡️21:00-24:00  3 черга

➡️22:00-24:00  4 черга

 

 

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