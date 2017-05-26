Новини Тернополя 

Школярів із Великого Глибочка на Останньому дзвонику нагородили іменними годинниками

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26 травня голова ОДА Степан Барна, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий та голова районної ради Андрій Галайко взяли участь у святі Останнього дзвоника в Великоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.Стецька.

Керівники області та району привітали педагогів, школярів, батьків та гостей з успішним закінченням навчального року.

Тут працює 53 педагоги, 18 з яких мають звання «Старший вчитель», троє — учителі-методисти.

Команда учнів з 9 осіб під керівництвом вчителя історії Ірини Романівни Робак підготували проект «Із бабусиної скрині» і перемогли. З нагоди свята Останнього дзвоника учасників проекту нагородили іменними годинниками. Для кабінету історії вручено новий телевізор.

Джерело: Тернопільська районна державна адміністрація.

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