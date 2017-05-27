«Китай може стати стратегічним партнером для України» – Віктор Шумада

Нещодавно секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада у складі делегації, яка включала депутатів Верховної Ради та місцевих рад, відвідав з робочим візитом Китайську Народну Республіку. Учасники поїздки репрезентували інвестиційний потенціал України, ознайомилися із китайським досвідом реформ та розбудови економіки.

«Ми побували у трьох містах – Пекіні, Сіані та Ханчжоу. Мали зустріч з послом України в Китайській Народній Республіці Олегом Олексійовичем Дьоміним. Також зустрілися з представниками керівництва провінцій Чжецзян, Шеньсі і представниками Інституту макроекономічного вивчення при Національному комітеті з розвитку і реформ», – розповідає Віктор Шумада. Українська делегація відвідала проект «Розвитку сучасного сільського господарства та села» на прикладі села Байцунь, ознайомились з роботою автомобільного заводу «BYD», оглянула нові проекти, що реалізовуються в зоні впровадження високих технологій і виробництва м. Сіаня.

«Найбільше вразили нові розробки в галузі інтернет-технологій. Щоденний об’єм продажу найбільшого он-лайн магазину Китаю «Kaola.com» складає 5 млн. доларів. Там продаються товари з різних країн світу, але, на жаль, не представлені українські виробники», – каже Віктор Шумада.

Частка Китаю у світовій економіці складає 25%, а темпи зростання, починаючи з 2013 року – 7,2% (світова економіка – 3,2%). Китайські інвестиції в Європі минулого року перевищили інвестиції зі США.

«Важливо також те, що сьогодні Китай реалізовує стратегію відновлення великого Шовкового шляху, яка полягає в пошуку, формуванні та просуванні нової моделі міжнародного співробітництва. Китай може стати стратегічним партнером для України, вкладаючи інвестиції в нашу економіку та надавши українським виробникам доступ на свій ринок. Тому важливо поглиблювати співпрацю між нашими країнами та встановлювати нові контакти між Тернопільщиною та провінціями Китаю», – наголошує Віктор Шумада.

На фото: зустріч делегації з послом України в Китайській Народній Республіці Олегом Дьоміним