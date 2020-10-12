Небезпека запору. До чого можуть призвести хронічні закрепи?

Довге перебування в туалеті хоча б раз в житті було у багатьох. Але, виявляється, проблема закрепів куди більш поширена: 40-50% дорослого населення страждають закрепами.

Закреп – утруднена, уповільнена або нерегулярна дефекація, що супроводжується відчуттям дискомфорту. Причини виникнення запору різноманітні: неправильне харчування, несвоєчасне спорожнення кишечника (ігнорування позивів), ряд захворювань шлунково-кишкового тракту різної етіології, геморой, атонія м’язів кишечника (в тому числі, вікова), недолік рідини або рослинних волокон в раціоні, прийом деяких медикаментів, стреси, відсутність фізичних навантажень.

Основні симптоми запору:

біль в животі;

здуття живота;

депресивність, роздратованість;

відчуття неповного випорожнення кишечника;

відсутність стільця;

ускладненість дефекації.

Якщо запори стали звичними і тривалими, їх наслідки можуть коштувати життя.

Ускладнення закрепів:

кровотеча з гемороїдальних вузлів;

парапроктит;

дивертикуліт кишечника;

калові камені і кишкова непрохідність;

випадіння прямої кишки;

рак кишечника.

Якщо Вас турбує запор, особливо, якщо цей стан періодично повторюється – вам необхідно звернутись до гастроентеролога чи проктолога в обов’язковому порядку.

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