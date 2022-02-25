Штаб ради оборони Тернопільщини опублікував основну ранкову інформацію

У Тернополі відновлено роботу громадського транспорту. Однак, якщо знову буде небезпека з повітря, транспорт роботу зупинить. Тому зважайте на звуки оповіщення і дотримуйтесь рекомендацій.

Блок-пости на в’їзді у Тернопіль перетворюють на дзоти для оборони міста.

Зараз потрібна ваша допомога. Вночі над Тернополем у різних місцях були помічені ворожі дрони. Обов’язково повідомляйте у поліцію за номером 102. Також звертайте увагу на авто, які шукають об’їзд блокпостів через навколишні села. Про підозрілих осіб чи предмети теж повідомляйте – 102.

Лікарні міста у разі потреби готові приймати поранених з інших областей.

Тернопіль готує місця для поселення біженців з інших міст. Також, хто має можливість прийняти їх у свої домівки, зголошуйтеся за номером телефону 0981747741.

Закликаю усіх тернополян до 21 години завершити усі справи і вимкнути зовнішнє світло та світло в будинку чи квартирі. Це потрібно з метою маскування.