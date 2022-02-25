Герой: хлопець, який ціною власного життя підірвав Генічеський міст – з Бережан

Підірвав міст разом з собою. Ціною власного життя військовий з Тернопільщини значно уповільнив просування ворога.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ в мережі Фейсбук, у цей важкий день для нашої країни, коли український народ дає відсіч російським окупантам на усіх напрямках, одним із найважчих місць на мапі України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти.

Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.

Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону.

Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.

Про те, що військовий – родом з Бережан повідомила місцева громадська активістка Алла Соколовська в мережі Фейсбук.