Штормове попередження. На Тернопільщину насувається гроза та шквали

Сьогодні, 21 червня, у частині областей України очікується погіршення погодних умов. Передали штормове попередження. Рятувальники області 21 червня о 13 годині повідомили про погіршення погодних умов на території Тернопільщини.

В другій половині дня 21 червня та вдень 22 червня місцями значний дощ, під час гроз шквали 15-20 м/с. 22 червня грози, вдень подекуди град, – пише у Facebook Управління ДСНС України у Тернопільській області. – І рівень небезпечності, жовтий.