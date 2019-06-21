Новини Тернополя 

Штормове попередження. На Тернопільщину насувається гроза та шквали

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Сьогодні, 21 червня, у частині областей України очікується погіршення погодних умов. Передали штормове попередження. Рятувальники області 21 червня о 13 годині повідомили про погіршення погодних умов на території Тернопільщини.

  • В другій половині дня 21 червня та вдень 22 червня місцями значний дощ, під час гроз шквали 15-20 м/с. 22 червня грози, вдень подекуди град, – пише у Facebook Управління ДСНС України у Тернопільській області. – І рівень небезпечності, жовтий.

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