Неподалік Тернополя викинули гору секонд-хенду та… ікони

Купи вживаного одягу та будівельного сміття виявили у селі на Тернопільщині.

Купи одягу та будівельний непотріб. Біля Тернополя неподалік чистилівського кар’єру викинули гору речей. Серед іншого старі фотографії та навіть іконки з зображенням святих. Місцеві мешканці кажуть, звалище тут влаштовують не вперше.

Купи вживаного одягу. Серед них джинси, сукні, взуття, светри та інший мотлох. Таку картину зранку поблизу чистилівського кар’єру побачив Юрій Качунь. Чоловік зазначає, речі схожі на ті, що продають у секонд-хендах. Проте хто саме викинув речі – невідомо, але Юрій переконує – сміття у полі тут викидають часто.

– Інколи мені вдається попередити тих людей, які намагаються викинути сміття, і кажу їм, що цього не можна робити, а цього разу не зміг побачити, коли це відбулось і сьогодні вранці, коли я приїхав, то побачив, що тут щось є і під’їхав, – розповідає очевидець Юрій Качунь. Т1 Новини