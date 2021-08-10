Люди з інвалідністю на Тернопільщині мають змогу користуватись соціальним таксі

Соціальне таксі працює при Тернопільському територіальному центрі. Це спільний проєкт цієї установи, благодійного фонду “Карітас” та інклюзивно-ресурсного центру міської ради. Людей з інвалідністю перевозять два автомобілі.

Автомобілі обладнані спеціальним підйомником, який допомагає без фізичної сили людині з особливими потребами потрапити в салон. Відкривається за допомогою механізму, що фіксується на поверхні. Це дозволяє людині спокійно потрапити на підйомник, а потім салон автомобіля.

Як замовити послугу:

За три дні до дня виїзду зателефонувати і домовитись. Диспетчери записують виклик. Людина розповідає, чи сама може спуститися з помешкання, чи не має такої можливості. Якщо немає, то два працівники допомагають спуститися. Людина отримує послугу, яка їй потрібна, чи це охорона здоров’я, чи соціальна сфера. Соціальні працівники також допомагають дістатися назад своєї помешкання.



Номер телефону в Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки: + 38 0352 52 12 85 комплектування та соціальної підтримки: + 38 0352 52 12 85 або 098 33 214 14, адреса: місто Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 2.