Тернопільська письменниця Ірина Мацко від “А” до “Я”

Перші асоціації до випадкових слів часто скажуть нам більше, ніж найширше інтерв’ю.

Отож, сьогоднішня гостя – чудова письменниця з Тернополя – Ірина Мацко!

а – алкоголь. Не терплю з дитинства, особливо п`яних. Хіба що з подружками трошки чогось смачного для настрою.

б–безсоння. Благодатна пора, коли можна писати і ніхто та ніщо не відволікає. А ще це кава, теплий плед і творчість.

в–віра. Вона має бути завжди. Без неї нема сенсу.

г –гуртожиток. Вміння ділити простір з іншими. Не жила ніколи, хіба що гостювала. Думаю, цікава пора, про яку згадують все життя.

ґ -ґазда. Добрий господар, працьовитий, організований.

д– дитинство. Коли все навколо цікаве і чарівне. Найкраща пора, бо пізнаєш цей світ і які б умови не були це дуже приємні спогади.

е –еміграція. Для мене це вимушений крок, якщо вже зовсім погано. Вислів «Де народився, там і пригодився» мені ближче.

є – єдиноріг. Символ доброчесності. Міфічна істота, про яку колись, можливо, напишу казку.

ж –жінка. Слабкість і сила, покірність і свобода, суперечливість часом, але завжди любов.

з –запах. Перше враження про будь-що.

і – інтернет. Робота, залежність, спілкування. Краще б був лімітований.

ї – їжа. Задоволення, яке варто тримати під контролем.

й – йод. Коли боляче, рана.

к – країна мрії. Там, де немає болю, страждань, біди, злості, образ. Навіть слів таких нема.

л – лінь. Приходить часом, сідає на голову, чи на плече і пропали усі плани. Поки не проженеш.

м – медицина. Краще не звертатися. Лікарі і все, що з ними пов`язано, нехай будуть тільки у книжках та на екрані.

н – неділя. Можна проспати до обіду, нікуди не виходити, вимкнути телефон і ліпити вареники.

о – обручка. Показує статус, але нічого не означає та ні від чого не стримує.

п – перше кохання. Залишається назавжди у серці і має там своє законне місце.

р – ревнощі. Невпевненість у собі. Варто попрацювати над причинами у своїй голові.

с – страх. Сковує все тіло. Зупиняє думки і заповнює їх власними фантазіями, уявленнями.

т – торт. Солодкий і нудний.

у – Україна. Земля, яка мене виплекала, рідна і добра. Мама, яку не можна зрадити, де б не був.

ф– філфак. Напевно цікаво і часом нудно. Не була, хоч треба було б.

х – холодильник (що там у вас?). Овочі, суп, сало та інша смакота, яка щезає чомусь дуже швидко.

ц – цирк. Видовище, де заради грошей знущаються над тваринами. Давно не була і не маю бажання відвідати.

ч – читати (яку останню книгу прочитали). Елізабет Гілберт «Велика магія». Творити – це справді магія.

ш – Шевченко. Талант. Різносторонньо розвинута людина, символ нації.

щ – щастя – у чому? У всьому. Тільки ми часом сліпі.

ь – ніжність. Тепле, ніжне, пухнасте кошенятко, яке часом прокидається десь в районі сонячного сплетіння.

ю – юрба. Галас і метушня. Не люблю такого.

я– я – хто Ви? Людина, жінка, мама.

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