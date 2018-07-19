Тернопільська письменниця Ірина Мацко від “А” до “Я”
Перші асоціації до випадкових слів часто скажуть нам більше, ніж найширше інтерв’ю.
Отож, сьогоднішня гостя – чудова письменниця з Тернополя – Ірина Мацко!
а – алкоголь. Не терплю з дитинства, особливо п`яних. Хіба що з подружками трошки чогось смачного для настрою.
б–безсоння. Благодатна пора, коли можна писати і ніхто та ніщо не відволікає. А ще це кава, теплий плед і творчість.
в–віра. Вона має бути завжди. Без неї нема сенсу.
г –гуртожиток. Вміння ділити простір з іншими. Не жила ніколи, хіба що гостювала. Думаю, цікава пора, про яку згадують все життя.
ґ -ґазда. Добрий господар, працьовитий, організований.
д– дитинство. Коли все навколо цікаве і чарівне. Найкраща пора, бо пізнаєш цей світ і які б умови не були це дуже приємні спогади.
е –еміграція. Для мене це вимушений крок, якщо вже зовсім погано. Вислів «Де народився, там і пригодився» мені ближче.
є – єдиноріг. Символ доброчесності. Міфічна істота, про яку колись, можливо, напишу казку.
ж –жінка. Слабкість і сила, покірність і свобода, суперечливість часом, але завжди любов.
з –запах. Перше враження про будь-що.
і – інтернет. Робота, залежність, спілкування. Краще б був лімітований.
ї – їжа. Задоволення, яке варто тримати під контролем.
й – йод. Коли боляче, рана.
к – країна мрії. Там, де немає болю, страждань, біди, злості, образ. Навіть слів таких нема.
л – лінь. Приходить часом, сідає на голову, чи на плече і пропали усі плани. Поки не проженеш.
м – медицина. Краще не звертатися. Лікарі і все, що з ними пов`язано, нехай будуть тільки у книжках та на екрані.
н – неділя. Можна проспати до обіду, нікуди не виходити, вимкнути телефон і ліпити вареники.
о – обручка. Показує статус, але нічого не означає та ні від чого не стримує.
п – перше кохання. Залишається назавжди у серці і має там своє законне місце.
р – ревнощі. Невпевненість у собі. Варто попрацювати над причинами у своїй голові.
с – страх. Сковує все тіло. Зупиняє думки і заповнює їх власними фантазіями, уявленнями.
т – торт. Солодкий і нудний.
у – Україна. Земля, яка мене виплекала, рідна і добра. Мама, яку не можна зрадити, де б не був.
ф– філфак. Напевно цікаво і часом нудно. Не була, хоч треба було б.
х – холодильник (що там у вас?). Овочі, суп, сало та інша смакота, яка щезає чомусь дуже швидко.
ц – цирк. Видовище, де заради грошей знущаються над тваринами. Давно не була і не маю бажання відвідати.
ч – читати (яку останню книгу прочитали). Елізабет Гілберт «Велика магія». Творити – це справді магія.
ш – Шевченко. Талант. Різносторонньо розвинута людина, символ нації.
щ – щастя – у чому? У всьому. Тільки ми часом сліпі.
ь – ніжність. Тепле, ніжне, пухнасте кошенятко, яке часом прокидається десь в районі сонячного сплетіння.
ю – юрба. Галас і метушня. Не люблю такого.
я– я – хто Ви? Людина, жінка, мама.