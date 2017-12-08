На Тернопільщині матір хотіла відкупити сина від тюрми за 2000 грн

Жителька Тернопільщини в приміщенні одного із відділів поліції передала керівнику відділення 2000 грн. хабара за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Поліцеський відмовився від незаконної пропозиції жінки.

Факт надання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці. Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За інформацією прес-служби прокуратури Тернопільської області.