Новини Тернополя 

«Безпаперовий день» у тернопільському університеті

Irena 20 Views Прокоментуй!

26 жовтня 2017 р. у Тернопільському національному економічному університеті відбудеться «безпаперовий день», присвячений Міжнародному дню без паперу, який відзначається щороку в четвертий четвер жовтня.

Метою такої міжнародної акції є об’єднання провідних компаній з різних галузей економіки для того, щоб поділитися особистим досвідом скорочення нераціонального використання паперу. День без паперу – це всесвітня акція, яка спрямована на привернення уваги до важливих екологічних завдань, виокремлення реальних прикладів того, як і за допомогою яких технологій кожна організація може зробити свій внесок у збереження природних ресурсів. Про це повідомили у прес-службі ТНЕУ.

 

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