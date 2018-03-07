Сільський голова Гаїв-Шевченківських відмовляється надалі бути радником Степана Барни

Гаї-Шевченківський сільський голова Богдан Брич став радником голови Тернопільської облдержадміністрації з питань поранених майданівців та учасників АТО 20 лютого 2017 року. Однак, сьогодні він написав заяву, що не бачить сенсу надалі бути радником — у зв’язку з подіями 3 березня цього року під стінами Верховної Ради.

“Я, Богдан Брич – учасник Революції Гідності, член «Ініціативної групи поранених на Майдані», волонтер та громадський активіст, з 2015 року взяв на себе особисту відповідальність за впровадження змін в Україні та реалізацію завдань поставлених Майданом, був обраний сільським головою села Гаї-Шевченківські Тернопільського району, на цій посаді невідступно дію в інтересах демократії та закону. Сьогодні звертаюсь до Вас пане президенте, адже, підчас нагородження мене та моїх побратимів орденами «За мужність IIIступеню”, я звертався до Вас із надією на розуміння, що народ України очікує, що Ви станете нашим Лі Куан Ю, Нельсоном Манделою, Махатмою Ганді, тобто, тим лідером, справжнім Батьком Нації, під керівництвом котрого наша Держава зможе здійснити стрімкий економічний прорив та стати в один стрій з країнами Європейської спільноти, де основоположними принципами існування соціуму є демократія і права людини. Та, після подій, що відбулись 3 березня 2018 року у наметовому містечку під стінами Верховної Ради України, всупереч «Закону України про Національну поліцію» та усім людським нормам, брутально та невиправдано жорстоко було побито і публічно принижено людську гідність та честь моїх побратимів, що стояли разом зі мною на Майдані, та стримували російську агресію на сході нашої країни. Відтак вважаю неможливим та позбавленим сенсу моє з питань поранених майданівців та учасників АТО голови обласної адміністрації з питань поранених майданівців та учасників АТО на громадських засадах, разом з тим, зобов’язуюсь і далі допомагати всім, хто потребує моєї підтримки та порад, відповідну заяву подаю в канцелярію обласної адміністрації”, — написав у заяві Богдан Брич.