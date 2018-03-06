Як у тернопільській школі День котика святкували (фото)

1 березня у школі-ліцей №6 ім. Н.Яремчука відбувся День Котика, – про це повідомляють у навчальному закладі. У перший весняний день школярі та вчителі перевтілились у лагідних та симпатичних котиків. Для учнів 1-7 класів проходили комплексно-хвильові уроки про котів. Діти заздалегідь виготовили лепбуки, які під час уроків поповняли цікавою інформацію про пухнастиків. Школярі готували малюнки котиків, приносили іграшки, фото своїх улюбленців, підбирали цікаві котячі образи.

Поділіться:









