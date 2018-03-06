Як у тернопільській школі День котика святкували (фото)
1 березня у школі-ліцей №6 ім. Н.Яремчука відбувся День Котика, – про це повідомляють у навчальному закладі. У перший весняний день школярі та вчителі перевтілились у лагідних та симпатичних котиків. Для учнів 1-7 класів проходили комплексно-хвильові уроки про котів. Діти заздалегідь виготовили лепбуки, які під час уроків поповняли цікавою інформацію про пухнастиків. Школярі готували малюнки котиків, приносили іграшки, фото своїх улюбленців, підбирали цікаві котячі образи.