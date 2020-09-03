Сімейні лікарі амбулаторій Тернополя розробили графік здачі тестів
Медики просять тернополян, які здають тести на коронавірус методом ПЛР, чітко дотримуватися графіку.
- Сімейні лікарі амбулаторій Тернополя розробили графік здачі тестів, – йдеться у повідомленні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом. – Шановні тернополяни, аби уникнути черг, не допустити зайвих контактів, приходьте здавати тести о тій годині, на котру Вам сказав сімейний лікар. Дуже просимо поставитися до цієї ситуації з розумінням.