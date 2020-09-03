10:32 | 3.09.2020
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Новини Тернополя 

Сімейні лікарі амбулаторій Тернополя розробили графік здачі тестів

Irena 0 Views Прокоментуй!

Медики просять тернополян, які здають тести на коронавірус методом ПЛР, чітко дотримуватися графіку.

  • Сімейні лікарі амбулаторій Тернополя розробили графік здачі тестів, – йдеться у повідомленні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом. – Шановні тернополяни, аби уникнути черг, не допустити зайвих контактів, приходьте здавати тести о тій годині, на котру Вам сказав сімейний лікар. Дуже просимо поставитися до цієї ситуації з розумінням.
 

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