Прокуратура вимагає покарати адвоката, який систематично ігнорує суд у справі смерті хлопчика з Тернополя

Прокуратура Львівської області оскаржує у вищій кваліфікаційній-дисциплінарній комісії адвокатури України рішення КДКА Львівщини щодо неналежної поведінки адвоката Олега Мицик, який зловживає своїми правами та багаторазово не з’являвся на судові засідання, де мали розглядати факт смерті тернополянина Романа Кулака. Таким чином адвокат намагається затягнути справу.

Нагадаємо, 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у червні 2017 року в Львівській лікарні ОХМАТДИТ. Перед цим хлопчика лікували у Жидачівській центральній районній лікарні, лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина. Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських лікарів до загибелі дитини.

Володимир Кулак повідомив, що на свій запит отримав відповідь прокуратури Львівщини, яка оскаржує у вищій кваліфікаційній-дисциплінарній комісії адвокатури України рішення КДКА Львівщини неналежну поведінку адвоката Мицика О.В., “який зловживає своїми правами, багаторазовими, фактично десятикратними ігноруваннями судових засідань у судовому розгляді факту смерті мого сина Кулака Романа через неналежне виконання своїх професійних обов’язків лікарями Жидачівської ЦРЛ, яких той адвокат “захищає”, знову ж таки неналежно. Цим самим уже від березня 2020 року затягує та перешкоджає розгляду кримінального провадження в розумні строки та встановлення правосуддя в Україні”.