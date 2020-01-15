Скільки коштує орендувати найдешевшу «однокімнатку» в Тернополі
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги по Україні 2019 року. Про це повідомляє Держстат.
За даними статистичного відомства, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2019 рік по Україні зросла на 10,4 відсотки – із 3352 до 3701 гривні.
На першому місці за вартістю оренди – Київ (7538 грн). Далі йдуть Одеська (5429 грн) та Львівська (4706 грн) області.
Найдешевші квартири, за даними Держстату, в Івано-Франківській області (2231 грн), Сумській(2118 грн) і Луганській (2056 грн).
У Тернополі за оренду 1-кімнатної квартири потрібно було віддати 2582 гривні.
Вартість оренди 1-кімнатної квартири за грудень 2019 року – в таблиці.