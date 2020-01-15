Тернополянину Андрію Андріїшину вручили грошовий сертифікат на 55 000 гривень

15 січня голова облдержадміністрації Ігор Сопель зустрівся із майстром спорту України з лижних перегонів серед спортсменів з вадами слуху Андрієм Андріїшиним. Указом Президента України йому присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» за досягнення високих результатів на Дефлімпійських іграх–2019.

З цієї нагоди очільник області вручив Андрію Андріїїшину сертифікат на 55 000 гривень та побажав подальших успіхів у спорті.



Додамо, на Дефлімпіаді в Італії 16 грудня наш земляк здобув срібну нагороду в індивідуальній гонці класичним стилем на 5 км.

Поділіться:









