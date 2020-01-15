Щоб забезпечити проїзд, на державних дорогах Тернопільщини почали аварійний ремонт

Узимку для забезпечення проїзду дорожники змушені застосовувати аварійний ямковий ремонт. Цей метод дозволяє за низьких температур ліквідувати вибоїни. Звісно, це тимчасовий захід, який не може замінити поточний середній чи капітальний ремонт.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області дала вказівку підрядним організаціям засипати вибоїни на державних дорогах краю холодним асфальтобетоном. Працюють 5 бригад на дорогах М-19 (південний напрямок), М-12 (західний напрямок), Н-18 (уся протяжність), Т-20-11 (Копиченці-Гусятин), Т-23-12 (Гусятин-Городок).