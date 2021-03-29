Скільки заробляє і чим володіє керівник патрульної поліції Тернопільщини

Начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук оприлюднив свою декларацію про доходи за минулий рік.

Богдан Богданович мешкає у квартирі площею 79 кв. м, якою володіє його дружина Ольга Романівна.

У користуванні сім’ї – лише один автомобіль, вантажний RENAULT TRAFIC 2009 р.в., який належить батькові Ольги Шевчук.

За минулий рік очільник патрульної поліції області заробив 406 106 гривень, ще 102 957 гривень отримала Ольга Романівна, працюючи у Територіальному медичному об’єднанні МВС України по Тернопільській області.

Готівкою подружжя зберігає 150 000 гривень і 1500 доларів США. На банківських рахунках Шевчуків – ще 47 тисяч гривень.

Головний патрульний поліцейський області також вказав своє членство у Тернопільській обласній організації ФСТ Динамо.