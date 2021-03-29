У Борщівській громаді хочуть збудувати теплову електростанцію: за і проти

На території Борщівської громади вирішили створити теплову електростанцію. Одним з ініціаторів виступив Борщівський міський голова Ігор Чопик.

– Теплова електростанція на біомасі буде використовувати побутові відходи громади як паливо для вироблення теплової та електричної енергії. Такий проєкт створить 48 робочих місць у громаді, буде наповнювати її бюджет за рахунок надходження податків та за рахунок розподілу прибутку, а також сприятиме сталому розвитку громади, – повідомляє прес-служба міської ради.

Борщівська міська рада вже ухвалила рішення про створення ТОВ «Борщівська теплова електростанція». Його засновниками стали німецько-українське підприємство «Біт» та комунальне підприємство «Борщівський комунальник». Загальний статутний капітал нового товариства склав 180 млн. грн., з яких 70% – вклад німецько-українського підприємства, а 30% – борщівського КП. Вже навіть визначено директора ТОВ «Борщівська теплова електростанція», яким став Ігор Миколайович Трушенко, він же обіймає аналогічну посаду в «Біті».

Щодо створення спільного німецько-українського підприємства “Борщівська теплова електростанція» у Борщеві вже відбулася зустріч міського голови з жителями міста. Голова громади Ігор Чопик інформував її учасників про умови створення підприємства та можливості вирішення питання поводженням з побутовими відходами на території громади.

Науковий співробітник хімічного факультету Мюнхенського технічного університету Віктор Глухий, котрий народився і виріс на Борщівщині, але нині на постійній основі проживає в Німеччині, вважає, що біогазові установки потрібні регіону, однак треба відповідально підійти до цього питання.

– Сама ідея переробки органічних відходів (комунальних біовідходів, тваринництва, аграрної сировини) на біогаз є позитивною, оскільки належить до стратегічних напрямків розвитку сектора відновлюваних джерел енергії і, крім того, сприяє екологізації регіону. Однак варто виділити деякі важливі аспекти. Насамперед економічний. Заводи з виробництва біогазу субсидуються в Німеччині на державному рівні з 2000 року. До 2019-го кількість біогазових установок у Німеччині доходила до 10 000, однак на даний момент ця кількість почала сильно зменшуватись. Основна причина закриття – нерентабельність та жорсткі екологічні вимоги. На даний момент ціна на електроенергію з біогазу не є конкурентоспроможною. Ситуація з біогазовими установками така, що вони фінансуються майже виключно за рахунок EEG (законодавство з відновлюваної енергетики). Фінансування становить близько 200 євро за мегават-годину. Звичайно, це є вище ринкових цін, які можна зустріти на ринку електроенергії. Чи планується аналогічне державне дофінансування в Україні (ймовірно, тимчасово за рахунок «зеленого тарифу»)? Тому при плануванні біогазових установок це все треба мати на увазі, – мовить Віктор Глухий.

На думку науковця, при встановленні ТЕС варто врахувати й екологічний аспект.

– При проєктуванні цього об’єкта (місце розташування, визначення меж санітарно-захисної зони, аналіз можливого негативного впливу на навколишнє середовище та населення, кількість та моніторинг викидів, утилізація відходів після виробництва біогазу тощо) бажано користуватися найновішими екологічними вимогами. Крім утилізації сірководню (як одного з продуктів анаеробного бродіння), варто також не забувати про значну кількість аміаку та інших газів із дуже неприємним запахом, такі як меркаптани, що виділяються із гною або при бродінні. Це варто врахувати при виборі місця будівництва і шляхів доставки цієї «сировини», – каже фахівець.

Науковець також відзначив, що в 2019 році у Німеччині при виробництві біогазу було використано близько 47% рослинної сировини, 48% гною з тваринницьких ферм, 3% залишків від промисловості, торгівлі та сільського господарства і лише 2% комунальних біовідходів. Домінуючим типом сільськогосподарських культур серед відновлюваної рослинної сировини є кукурудза. Тому думка, що біогазові ТЕС використовуватимуть в основному комунальні біовідходи є, ймовірно, дещо оманливою. На думку пана Глухого, бонусу в позитивному вирішенні цього питання могла б надати згода «Біт» на рекультивацію діючого борщівського полігону ТПВ.

– Звичайно, сам цей проєкт є позитивним і спрямований на екологізацію регіону. Однак при його плануванні мають бути враховані всі ризики, а також добре перевірити інвестора, – підсумував Віктор Глухий.

Останнє застереження теж актуальне, адже поки не дано відповіді на запитання, які є реалізовані проєкти у світі, так би мовити з нуля, саме німецькою фірмою «Біт» у цій галузі.

На сьогодні міський голова Борщева Ігор Чопик запропонував жителям вулиці Вовківська (де планується розміщення ТЕС) та суміжних із нею вулиць уповноважити двох представників взяти участь у делегації, яка відвідає аналогічне підприємство з метою вивчення інформації щодо реалізації цього проєкту в Борщеві. До складу делегації також увійдуть два представники громадських організацій та два депутати міської ради.

Фото – epochtimes.com

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