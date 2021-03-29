Оновлена санна траса на Тернопільщині може стати ще однією візитівкою краю

Навчально-спортивна база з санного спорту у Кременці розташована на земельній ділянці площею 59 га. Однак документів на право власності не оформлено ні на земельну ділянку, ні на будівлі, ні на саму санну трасу.

За словами очільника області Володимира Труша, цей об’єкт потребує реконструкції.

Першочергово ми плануємо зібрати усі документи, оскільки зараз цей об’єкт знаходиться в «повітрі». Збираємо пакет документів, постараємося підготувати проєктно-кошторисну документацію, погодити її з Федерацією санного спорту та знайти фінансування. Процес тривалий і непростий. Розумію, ми не зробимо це за рік. Однак об’єкт є важливим і ми докладемо усіх зусиль, щоб його зробити, – каже голова ОДА.

Як зазначила Світлана Кравчук, тренер-викладач дитячої юнацької спортивної школи з зимових видів спорту, цієї санної траси замало для професійного тренування. Тому вони змушені проходити підготовку за кордоном.

Однак, якщо зробити санну трасу зі штучним покриттям, облаштувати спортзал та приміщення для переодягання, то повноцінно тренуватися зможуть не лише українські спортсмени, а й приїжджати із з-за кордону.

«Якщо у нас буде траса зі штучним покриттям, то наші спортсмени зможуть показувати ще кращі результати на міжнародних змаганнях. Хотілося б, щоб першочергово працювали для дітей», – каже Світлана Кравчук.

Додамо, на навчально-спортивній базі «Кременець» з 2001 року і до сьогодні проводяться Чемпіонати України з санного спорту серед дорослих, юніорів та юніорок, Кубок України з санного спорту і Міжнародні змагання з санного спорту на санкороликах «Кубок Бони», які включені в календар спортивних змагань Міжнародної Федерації санного спорту.