Сьогодні тернополяни знову перекриватимуть дорогу у місті

24 листопада націоналісти, разом із мешканцями прилеглих будинків, вийшли на акцію протесту щодо спроби незаконного будівництва 11-поверхівки за палацом культури “Березіль”, тому що це загрожує безпеці їхніх домівок. Про це повідомляє прес-служба Правого Сектору.

До слова, громада на території цієї забудови висадила зелені насадження та затвердила їх в офіційному реєстрі. Проте 23 листопада, коли ця громада хотіла офіційного пояснення, їх ігнорували і прислали тітушок. Також погрожували, залякували, були сутички але поліція ні на що не реагувала.

Вчора погрожували протоколами, хоча громада, разом з громадськими організаціями, обгрунтували свої дії.

Сьогодні об 11:00 відбудеться продовження – акція протесту з перекриттям дороги, – повідомляють активісти.

