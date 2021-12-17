Зловмисник, який закидав фарбою пам’ятник Степану Бандері, спеціально для цього приїхав до Тернополя

Зловмисник, який вдень 14 грудня в центрі Тернополя закидав фарбою пам’ятник Степану Бандері, – спеціально приїхав до Тернополя, щоб скоїти цей злочин.

Як повідомляє ТСН, про це за “гарячими слідами” розслідування заявив начальник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Олександр Богомол.

“Попередньо, злочинець приїхав з іншої області”, – заявив Богомол.

За його словами, завдяки оперативним даним поліції вже вдалося встановити, що до Тернополя зловмисник приїхав на машині, яку у день скоєння злочину припаркував неподалік монумента Бандері.

У рамках кримінального провадження, відкритого за статтею ККУ “хуліганство”, поліція встановлює особу зловмисника, щоб затримати його.

“Це вже виклик для поліції”, – наголосив генерал Богомол.