Нема сил терпіти таке знущання! – хто затягує справу за участі тернопільського екс-заступника прокурора

Упродовж кількох останніх місяців розгляд справи затягується через різні причини….

Дуже коротким (п’ять хвилин!), але вкрай емоційним було нинішнє засідання по справі екс-заступника прокурора Кременецького району Юрія Ковалика, який в липні 2015-го року в нетверезому стані спричинив смертельну аварію у Кременці. У результаті ДТП загинув 44-річний Сергій Хлистун зі Скалата Підволочиського району. Із квітня минулого року справу розглядає Збаразький районний суд.

На нинішнє засідання не приїхав один із адвокатів підсудного, тому слухання довелося перенести. Упродовж кількох останніх місяців розгляд справи затягується через різні причини: після недуги помер захисник Ковалика, тому він взяв двох інших, а відповідно їм знадобився час, аби вивчити справу, потім було змінено прокурора, бо, наскільки відомо, Руслан Цар, який представляв обвинувачення у даному процесі, пішов із органів прокуратури, ніяк не з’являлася до суду і свідок, котра була тієї фатальної ночі з екс-прокурором на святкуванні Івана Купала… Коли сьогодні секретар судового засідання повідомила, що не буде адвоката Ковалика, а далі зачитали його клопотання про відкладення слухання, вдова загиблого Уляна Хлистун ледве стримувала емоції — годі витримати постійні перенесення. Останньою краплею стало погодження дати наступного слухання. Після того, як суддя зачитав прохання відсутнього адвоката не призначати засідання на більш, як десять (!) дат, в які він не зможе бути присутнім, коли інший адвокат Ковалика заговорив про зайнятість через «важливу справу в судді Варневич», вдова загиблого зірвалася, почала кричати на Ковалика і вибігла зі сльозами із зали суду…

— Нема сил терпіти таке знущання! Ковалик та його адвокати навмисне затягують справу, застосовують «дешеві трюки», грають на нервах… Уже допитано усіх свідків, я дала свої покази, суд почав вивчати речові доказів, але справу відверто гальмують, — обурюється пані Уляна. — Не розумію, навіщо Ковалику затягувати час?.. Невже він сподівається, що я не матиму вже сил їздити на засідання, махну рукою на справу, що громадськість втратить інтерес до процесу і він якось зможе цим скористатися?! Ні, я не відступлю! Ковалик з адвокатами цим ще більше мене дратують… Невідомо, чому саме пішов із прокуратури Руслан Цар, але враховуючи, як він одного разу пожартував, що, мабуть, буде першим прокурором, який посадить прокурора, то можу припустити, що він просто не витримав важкої долі… Екс-прокурор Ковалик хоче уникнути покарання, але, як він не розуміє, що покарання мусить бути?!