Став відомий розпорядок Загальноукраїнської прощі до Зарваниці
14-15 липня відбудеться Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка приурочена 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир в Україні. Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) запрошує усіх вірних на паломництво, щоб спільно просити у Матері Божої помочі для України, заступництва для наших родин.
На прощу прибуде Блаженніший Святославом, Глава і Отець УГКЦ, Кардинал Ґвалтьєро Бассетті, голова Єпископської Конференції Італії, та Апостольський Нунцій в Україні Клаудіо Ґуджеротті. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де Єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.
Серед запланованих заходів: Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 14 липня, а проти ночі на 15 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.
Програма прощі:
Субота, 14 липня
16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної церкви).
18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).
19.30 – Архиєрейська Божественна Літургія
(каплиця біля парафіяльної церкви).
22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.
22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці
(площа біля собору).
00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.
00.30 – Освячення води. Хресна дорога.
00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).
00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).
Неділя, 15 липня
07.00 – Утреня (собор).
08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.
09.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.
11.30 – Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).
12.00 – Обід.
12.00 – Божественна Літургія (собор).
14.00 – Божественна Літургія (собор).
прес-служба архиєпархії