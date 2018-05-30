«Димовий» дослід з сухим льодом, виверження вулкана та кольорову змію показали в Тернополі школярі

27 травня у Тернополі на Театральному майдані відбувся VI Науковий пікнік в рамках Польсько-українського проекту «ScientificFun – наукові пікніки в Україні». Цього року науковий пікнік був присвячений темі «Вода».

Вже втретє в даному заході взяла участь Тернопільська школа №28, про це йдеться на сайті навчального закладу. Вчителі біології разом з учнями 10-х і 9-х класів продемонстрували дослід з капілярного ефекту води, вираховували усім бажаючим масу води в організмі, пропонували розглянути під мікроскопом власноруч вирощену бактерію сінну паличку. Юні хіміки під керівництвом вчителя хімії заінтригували усіх присутніх своїм «димовим» дослідом з сухим льодом та надзвичайно видовищними дослідами – виверження вулкана, кольорова змія. А юним глядачам особливо сподобався дослід з надування повітряних кульок при взаємодії оцту з харчовою содою.

Головною особливістю наукового пікніка було те, що глядачі мали змогу не лише спостерігати за цікавими дослідами, а й брати активну участь в їх проведенні та дізнаватись про незвичайні властивості речовин, які щодня використовують у побуті. Таким чином організатори хотіли показати, що наука – це не лише формули та схеми, а й все, що нас оточує!