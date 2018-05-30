Звання “Майстер спорту України міжнародного класу” присвоєно знаменитому спортсмену з Тернопільщини

Чемпіонам та призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 присвоєно спортивне звання “Майстер спорту України міжнародного класу”. Серед них — чемпіон Тарас Радь з Тернопільщини. Про це у соцмережах пише заступник Міністра молоді та спорту України Микола Даневич.

“Радий повідомити, що нашим Чемпіонам та призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 ТАРАСУ РАДЮ, ЛЮДМИЛІ ЛЯШЕНКО та ОЛЕКСАНДРУ КАЗІКУ присвоєно спортивне звання “Майстер спорту України міжнародного класу”! – пише Микола Даневич. – Також, це спортивне звання присвоєно за виконані нормативи на Кубку світу 2018 з кульової стрільби ОЛЕКСАНДРУ ДЕНИСЕНКУ. Українці, давайте привітаємо новоспечених «Майстрів спорту України міжнародного класу»! Кожен з них довів, що заслуговує на таке високе спортивне звання. Бажаю спортсменам нових перемог на міжнародних спортивних аренах во славу України!”

18-річний Тарас Радь — Чемпіон зимових Паралімпійських ігор 2018 у Пхьончхані, Південна Корея та прапоронесець збірної України на церемонії закриття цієї Паралімпіади. Багаторазовий чемпіон та призер України.