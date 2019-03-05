Степан Рубай: “Ми не дозволимо щоб чесне ім’я “Ниви” змішували з брудом”

Президент клубу озвучив позицію щодо звинувачень у програмі “Профутбол”.

“В Україні президенти футбольних клубів поділяються на дві категорії — ті, які мовчки роблять свою справу, розвивають команди, розбудовують інфраструктуру. А є ті, які крім того що розвивають, звикли до дешевого піару та пустих розмов. Я 14 років у футболі, і себе відношу до першої категорії. А пан президент винниківського “Руху” Козловський — яскравий представник другої категорії. Він любить роздавати резонансні інтерв’ю, розмахувати пістолетом у присутності арбітрів. Приклад таких його дій — це вчорашнє інтерв’ю у ефірі програми “Профутбол”, де Козловський звинувачує нашу команду у нечесній грі.

Влаштувавши клоунаду під час товариської гри, Козловський тепер намагається кинути тінь на репутацію нашого тренера і усієї команди.

Виникає запитання: чому журналісти програми “Профутбол” озвучили позицію лише з однієї сторони? Чому вони не звернулися до керівництва “Ниви”, до головного тренера? Вся ця ситуація не більше, ніж дешевий піар Козловського на нашій команді.

Хочу нагадати, що минулого року ми були на грані того, щоб знятися зі змагань у Другій лізі через скандал з суддівським свавіллям. Тоді ця історія дала поштовх до нових розслідувань та початку боротьби з корупцією у суддівському корпусі.

Зараз ми хочемо, щоб Козловський та ведучий програми “Профутбол” Ігор Циганик не розмахували руками у прямому ефірі, а називали конкретні факти та імена, якщо такі є. Тим паче у сюжеті прямим текстом сказано, що Козловський готовий “сказати набагато більше”. Ми чекаємо і хочемо почути це “набагато більше”.

Хочете перевірити на детекторі нашого головного тренера? Будь ласка. Ми готові оплатити усі витрати пов’язані з цим. А чи готовий пройти перевірку Григорій Козловський на підставі звинувачень у нашу сторону?

Ми не дозволимо щоб чесне ім’я “Ниви” змішували з брудом у прямому ефірі таким способом!”