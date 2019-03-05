“Альянс” влаштував справжнє танцювальне свято у Тернополі

У другий день весни в ТРЦ «Подоляни» відбулися масштабні змагання з танців – відкритий Кубок Західної України «Ритми весни-2019». Цей захід у Тернополі традиційно відбувається уже 22 рік поспіль, однак цьогоріч вперше під егідою федерації Національної танцювальної ліги України.

«Ритми весни-2019» стали своєрідним «відкритим уроком» для молодих танцюристів, батьків, тренерів з різних куточків нашої держави. За призові місця цьогоріч змагалися близько 500 танцювальних пар із Львова, Луцька, Рівного, Вінниці і навіть зі столиці. Особливо сильними були команди з Хмельницького, Івано-Франківська, Чернівців і Тернополя, які здобули найбільше нагород. Суддівську панель представляли тренери з кожного міста-учасника «Ритмів весни». Оцінювання відбувалося за електронною програмою “Flay mark” на планшетах, тож результати були відомі оперативно.

Організатори змагань доклали чимало зусиль, аби зробити свій захід по-справжньому престижним і комфортним. Цьогоріч був окремий зал для нагородження, що не затримувало захід і не заважало танцювальним парам. Були велика паркетна площа, професійне світло та звук, великий екран, масштабний гардероб, комфортний простір для глядачів.

Змагання такого рівня – важливий досвід і новий етап у становленні танцівників, – зазначила організатор змагань, керівник Тернопільського танцювального клубу «Альянс» Ольга Полигач. – Виступ перед такою великою публікою – рушійна сила на шляху до мрії стати найкращим. А також нагода звернути увагу на свої помилки і вчасно їх відкоригувати.



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