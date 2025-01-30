«БМБуд» повертається: тернопільська фірма з корупційним шлейфом отримала нове замовлення

Скандальна фірма з оточення Богдана Юлика отримала новий будівельний підряд на Київщині



Будівельна компанія ТОВ «БМБуд», яка раніше опинилася у центрі скандалу через махінації з тендерами на ремонт доріг, отримала нове державне замовлення. Цього разу тернопільська фірма будуватиме багатоквартирний будинок у Бородянці на Київщині. Сума контракту – 125 млн грн.



Компанія вже фігурувала у гучних розслідуваннях про розподіл бюджетних коштів. У 2018 році Тернопільська служба автомобільних доріг (САД), яку тоді очолював Богдан Юлик, уклала з «БМБуд» 177 угод на загальну суму 26,8 млн грн. Щоб уникнути відкритих торгів, дороги були поділені на ділянки по 40 метрів, що дозволяло укладати прямі договори без конкуренції.



Власниками «БМБуд» у той період були Олександр Івахів і Андрій Самарик, яких пов’язували з Юликом. Розслідування показали, що дівчина голови Тернопільської САД Мар’яна Ороновська працювала в іншій фірмі, що належала тим же Івахіву та Самарику.



Зараз «БМБуд» отримав нове замовлення від Київської обласної державної адміністрації (КОДА) на будівництво житла у Бородянці. Під час окупації місто сильно постраждало від бойових дій, і тепер Київщина активно інвестує у відновлення інфраструктури. Загалом лише за останній тиждень КОДА оголосила тендери на 562 млн грн для відбудови тилових територій.



Однак призначення підрядником саме «БМБуд» викликає чимало питань, враховуючи його сумнівну репутацію та попередні схеми з держзамовленнями.



Богдан Юлик, якого вважають неформальним покровителем «БМБуд», раніше працював у керівництві «Укравтодору». Після скандалів його намагалися підвищити до першого заступника голови агентства, однак через резонанс у ЗМІ це рішення було заблоковано.



Ситуацію ще у 2018 році прокоментував тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян, заявивши, що махінації з тендерами – це порушення закону. Він навіть закликав звільнити тодішнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака, який, однак, залишив Юлика на посаді та навіть намагався просунути його на вищу позицію.



Попри попередні корупційні скандали, компанія «БМБуд» продовжує отримувати великі підряди за бюджетні кошти. Чи буде цього разу відповідна реакція правоохоронних органів та громадськості – покаже час.

За інф. Наші Гроші