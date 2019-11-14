Де недорого поїсти в Тернополі: рейд по їдальнях міста

Ви приїхали в Тернопіль по справах, або працюєте в центрі і шукаєте місце, де можна недорого пообідати? Вам потрібен заклад, де швидко, за кілька десятків гривень можна з’їсти перше і друге? “Погляд” розшукує заклади, які допоможуть вам легко визначитися з місцем обіду.

Сьогодні ми вперше побували у їдальні “Cooking club”, яка знаходиться в приміщенні по сусідству з Укртелекомом (вулиця Чорновола, 1, перший поверх, легко зорієнтуватися по вказівниках). Середня вартість повноцінного обіду, де є перше, друге, чай\кава = 55 грн.

Це невеличка їдальня з п’ятьма столами на дві персони кожен, розташовані у пристосованому коридорі. Ми завітали сюди близько 12:00, жодного відвідувача не застали. Час пік тут, мабуть, з 13 год. Не біда, якщо місць для вас не залишилося — їжу звідси можна взяти і з собою.

Руки є де помити — неподалік каси, умивальник на видному місці з рідким милом та паперовим рушником.

Помітно, що ремонт тут робили зовсім недавно, усе нове — меблі, посуд, обладнання. На кожному столі є спеційниці, однак в наших не було солі.

Замовлену страву за столик приносить кухар. Кореспондент “Погляду” замовила червоний борщ. До нього за замовчуванням подали два шматочки житнього хліба, дві серветки і одноразову ложку. Кухар запитала, чи додавати сметану — додатково за неї платити не треба було. Тарілка борщу коштує тут 15 гривень. Борщ був смачним, не загарячим. Посуд зі столів прибирає теж кухар.

Загалом меню невелике: на перше цього дня був лише борщ, крім нього — гарнір (10 грн), шніцель (15 грн), салат (10 грн). Чай і кава коштують однаково — по 10 грн.

Їдальня працює з 10 до 17:00 год. Вихідні — субота та неділя.

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