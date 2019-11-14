Тернополяни не зможуть більше платити за газ у касах «Тернопільміськгаз»

Від 28 листопада тернополяни вже не зможуть оплатити за спожитий природний газ у розрахункових касах спеціалізованих підприємств. А саме, припинять свою роботу розрахункові каси ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» за адресою вулиця М. Шептицького, 20 та на вулиці Родини Барвінських, 4. Як зізнається директор ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець, у підприємстві хвилюються за той незначний відсоток споживачів, які звикли користатися саме цим способом оплати за спожитий природний газ.

В установах, де раніше діяли каси, планується встановити термінали самообслуговування для оплати готівкою або карткою.

Після встановлення терміналів у приміщеннях ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» (на вул. М. Шептицького, 20 та на вул. Родини Барвінських, 4), ми подбаємо про те, щоб наші консультанти допомагали всім, хто потребує, проводити розрахунок швидко та безпечно. Також сподіваємося, що збільшиться відсоток користувачів, які здійснюють оплату за допомогою інтернету, зокрема – у «Особистому кабінеті», – каже директор ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець.

До слова, ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз» було одним із перших в Україні, де для зручності споживачів було запроваджено «Особистий кабінет» – сервіс для онлайн оплати за комунальні послуги та подачі показників на сайті gazpostach.te.ua.

Скористатися сервісом на сайті можна після проходження простої процедури реєстрації. Щоб зареєструватися, потрібно ввести номер особового рахунку ( він зазначений на квитанції про оплату послуг газопостачання), логін, пароль та адресу електронної скриньки, – розповідає фахівець. – На електронну споживача пошту прийде лист-підтвердження з посиланням для активації профілю. Після реєстрації споживачі можуть, авторизувавшись, заходити в “Особистий кабінет” ввівши лише логін і пароль. Сподіваємося на розуміння тернополян та бажання рухатися вперед разом з нами попри усі труднощі. Адже попри значну заборгованість від краян та ряд інших проблем, ми продовжуємо забезпечувати постачання газу у Тернополі та Тернопільському районі. Користуючись нагодою, також хочу щиро подякувати кожному споживачу, який відповідально сплачує за спожитий природний газ.

Нагадуємо, що після 27 листопада готівковий розрахунок за спожитий газ можна буде здійснити у банківських установах та у відділеннях АТ « Укрпошта».

Для безготівкової оплату за спожитий природний газ радимо скористатися «Особистим кабінетом» на сайті підприємства gazpostach.te.ua, системою eps.org.ua чи oplata.te.ua

Нагадуємо, що оплату за газ варто здійснювати у проміжку між 10 та 20 числом місяця, наступного за розрахунковим, – йдеться у повідомленні адміністрації ДП «Газпостач» ПрАТ «Тернопільміськгаз».