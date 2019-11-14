У Чорткові відключатимуть воду та каналізацію за борги

Відтепер абонентам водоканалу, які мають заборгованість за водопостачання та водовідведення, будуть відключати воду та каналізацію. Робитимуть це на підставі закону «Про житлово-комунальні послуги», який набув чинності з 1 травня, а також на підставі рішення виконкому Чортківської міської ради від 13 листопада «Про затвердження Порядку відключення споживачів (абонентів) від мереж водопостачання та водовідведення КП «Чортківське ВУВКГ».

Відразу хочемо запевнити, що відключення – це крайній захід. Працівники водоканалу неодноразово попереджуватимуть боржників, проводитимуть звірки розрахунків тощо. У першу чергу це стосуватиметься тих, хто має заборгованість на тисячі гривень, тих, хто не сплачує за послуги протягом років. А таких абонентів у Чорткові немало.

Згідно з рішенням виконкому, споживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

– за власним бажанням

(для цього абонент подає заяву до КП «Чортківське ВУВКГ», в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключення від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та місця скиду стоків);

– в разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі КП «Чортківське ВУВКГ»

(при виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски від’єднується від центральних мереж, а абоненту виписується штраф);

– при виявленні аварійного витоку на мережі споживача

(відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення);

– при наявності боргів

(відключатимуть від мереж абонентів, котрі мають заборгованість за два і більше місяці. Якщо споживач, отримавши попередження про заборгованість, протягом 10 днів не погасить її, його від’єднають від мереж. Знову підключитись до централізованих мереж можна буде лише після повної сплати боргу, а також затрат на від’єднання та під’єднання);

– при відмові абонента укласти договір на послуги водопостачання та водовідведення

(відключення проводиться шляхом від’єднання мереж при наявності акту про відмову від укладення договору).