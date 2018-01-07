Дивовижна композиція у церкві Петра знову радує всіх (фото)

У Церкві Святого апостола Петра в Тернополі традиційно встановили найбільшу Різдвяну шопку. Її висота – 20, ширина – 50 метрів. Діораму встановлюють у храмі з 2005 р. брати-францисканці, щороку додаючи до неї нові елементи.

Різдвяна інсталяція – ціле місто, у центрі якої сцена народження Ісуса. Тут ангели прорубують дорогу у лісі, тварини кивають голівками, пливе кораблик, дзюркотить вода, крутиться водяний млинок, годинник відбиває час. Цього року у шопці – новий фон, який відображає Вифлиєм. Додали й нових персонажів – коваля, пекаря, Ноїв ковчег.

Фігури у шопці «ожили» на Різдво, працює й живий куточок: павичі, морські свинки. Дивовижна композиція тішитиме тернополян і гостей міста до Стрітення.

Адріана Білецька