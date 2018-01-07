Люди, які прикрашають Тернопіль

Ми вважаємо, що Тернопіль – це не просто визначене кордоном місце на карті, не просто топонім, Тернопіль – це кожен його житель. Згідно з статистикою, у минулому році було 217 тис. 866 «Тернополів». Кожен з яких особливий по-своєму, з різним балансом темного і світлого у вчинках. Час новорічно-різдвяного дива – пора згадати людей, які безкорисливо і самовіддано старалися зробити наше місто кращим у 2017 році.

За версією «Погляду», такими персонами є:

Андрій Стеліга – один із засновників фан-клубу AC\DC в Україні, найбільший осередок якого – в Тернополі. Він – співорганізатор першої міжнародної зустрічі фанатів AC\DC в Україні, завдяки якій наше місто торік відвідали сотні іноземців. І все це відбувається без будь-якої підтримки місцевої влади, лише власними силами й ентузіазмом. «Погляду» відомо про кілька нових цікавих проектів Андрія Івановича для втілення у 2018 році, які поки що залишимо у таємниці.

Назар Хамуляк – відчайдушний борець за справедливість у Тернополі, волонтер Логістичного центру допомоги бійцям АТО, який на тривалий час покинув роботу, забув про власний комфорт і відпочинок, щоб підтримати українських воїнів в тилу, працюючи вдень і вночі. Здібний маркетолог, медійний консультант, сповнений нетривіальними ідеями молодий чоловік. А ще — режисер, який був у команді творців першого професійного промо-ролика про Тернопіль, який зняли в 2017 році. Назар – не з тих, хто любить сидіти на місці, він постійно йде вперед й обов’язково заслуговує, щоб визначені ним цілі стали досяжними.

Про неповторні роботи на полотні художниці Олесі Гудими цікавляться не тільки в Україні. Її картини є в різних куточках світу — Німеччині, Франції, Англії, Іспанії, Канаді, Америці, Вірменії, Польщі. Торік великобританці почали навіть випускати подушки з картинами Олесі Гудими. Ця жінка – яскравий приклад того, як робити світ довкола себе схожим на мрію — для цього потрібно лише не боятися змін, наважуватися творити неповторне, завжди прислухаючись до підказок серця.

Дизайнер одягу Катерина Тимочко розповідає про стильний Тернопіль модному світові. Її чарівливі, імпозантні лисички нікого не залишають байдужим. А ще тексти – глибокі авторські висловлювання, які мисткиня залишає на одязі, роблять вбрання змістовним та ексклюзивним. Чого варті легкі, ніжні, елегантні весільні сукні, які одягають наречені України і далеко за її межами! «Катерина Тимочко» – це бренд, за який не соромно, і це нагода розповідати про Тернопіль з гордістю.

Краєзнавець Тарас Циклиняк знає про Тернопіль чи не більше, ніж 217 866 жителів міста разом взяті. Він прокидається з думками про ретро-Тернопіль і засинає з ними. На свої унікальні знання молодий чоловік не скупиться – невтомно відкриває наше місто приїжджим, а то й самих тернополян дивує цікавими історичними фактами під час екскурсій. У 2017 році здійснилася одна з мрій Тараса щодо Тернополя — в середмісті встановили бронзовий макет парафіяльного костелу, який колись був на місці теперішнього ЦУМу. Дякуємо Тарасу за вагому працю в вивченні історичних джерел про Тернопіль і бажаємо здійснити ще багато щирих мрій!

Тернополянка Оксана Гончарук говорить про любов мовою тортів. Ми не даремно обрали саме цього кондитера у перелік людей, які прикрашають Тернопіль. Позаяк солодощі, які творить Оксана, – завжди оригінальні й невимовно смачні, їх часто замовляють в різні куточки України. Лише якісні продукти – лейтмотив усіх тортів цього кулінарного генія. Вона імпонує нам, насамперед, тим, що, будучи в декреті з двома дітьми, ця тендітна жінка зуміла знайти час і сили, щоб “зробити себе”.

Через інстаблогерів Тетяну Пренткович, Аліну Френдій, Наталю Литвин в широкому колі користувачів інтернету Тернопіль отримав звання «столиці блогерів». Приміром, на Тетяну уже підписалися 166 тисяч користувачів мережі Instagram – половина населення Тернополя. Їхні публікації щодня вподобують і коментують десятки тисяч. Багато дівчат вважають їх взірцями сучасних леді і щиро захоплюються. Своїми розкішними фото, розлогими текстами дівчата, між іншим, показують наше місто світові.

Наталя Тимофеєва піднімає настрій й додає впевноненості в собі тернополянкам. Талановита візажистка вміє підкреслити вигідні риси обличчя, підказує, як вигялдати краще і що не слід робити в макіяжі. Приборкувачка брів — це теж про Наталію Тимофеєву, після її корекції будь-які брови стають ідеальними. Видно, що ця жінка любить свою роботу, а робота любить її. “У людях, які багато працюють, закладений успіх”, — девіз цієї чудової жінки, яким вона керується щодня, й з яким важко не погодитися. А ще саме Наталя колись створила логотип для сайту “Погляд”, який ми дуже любимо!

Нестандартний випадок в історії тернопільської літератури — Дзвінка Торохтушко (справжнє ім`я Любов Бурак). Минулого року дві її книги “Масік” і “Фотограф” поповнили книгозбірню національної бібліотеки Великої Британії. А ще письменниця презентувала свої видання у Варшаві, що свідчить про широкий радіус прихильників її творчості. Вийшла у світ книга для діток — “Дзвінкі віршики”, з якою Любов Бурак їздила на Львівський літературний форум. Але, мабуть, найбільше Дзвінку Торохтушко знають як блогера в Facebook — різку, дотепну, проникливу, нестандартну, безстрашну, незламну — за це й люблять Любов Бурак навіть ті, хто її ніколи не бачив. А ті, хто бачив, ще під більшим приємним враженням (якщо, звісно, не потрапив героєм у її гострий допис).

Вельми поширюваний у Facebook тернополянин Володимир Гевко, саме в цій соціальній мережі ми й відкрили для себе здібного автора. Інколи здається, що найвлучніші слова на будь-яку тему — з постійною (тернопільською) пропискою в пучках його пальців. Він пише про прості, буденні речі, начебто звичну поведінку суспільства, але за його словами відчуваються сотні прочитаних книг, глибоко проаналізовані власні життєві досвіди, переживання. Як він свого часу розповів “Погляду”, має одну вищу і з десяток дрібних самоосвіт… Відкриємо таємницю: “Погляд” лайкає дописи Гевка лише сердечками:)

Юлія Мамчак – пересічна тернополянка, прізвище якої стало відомим у місті лише тоді, коли біля Юлиного будинку почали зводити котельню на торфі. Важко переживаючи події на Майдані взимку 2013-2014 років та не маючи змоги бути у Києві через народження немовляти, Юля змушена була пірнути в декретні клопоти і плисти за течією буднів. Вона чекала повернення Криму, закінчення війни, реформи країни після кривавих подій в серці столиці… Та коли навпроти вікон запахло торфом, жінка забула про спокій, клопоти і страх. Вона кинулася у боротьбу проти забруднення навколишнього середовища, думаючи в цей момент лише про донечку-алергіка… Юлія Мамчак – зразок активної, невтомної, відданої мешканки файного міста.

Його прізвище коротке. І належить воно людині, завдяки якій у Тернополі відкрили довгі метри загадкових підземель. За це друзі жартома називають його «кріт». Проте насправді він – Кір Андрій, голова ГО «City Project». Не зважаючи на те, що чоловік працює в абсолютно не дотичній до археології сфері, весь вільний час він присвячує розвитку туризму, а також… пліткам. Так-так, Андрій є одним із адміністраторів найпретензійнішої групи у тернопільському сегменті Фейсбуку «Тернопільські плітки». Андрій Кір – тернополянин, якому, схоже, не відоме слово «совок». Він – уособлення креативного розвитку міста, натхненник (читати: чарівний копняк) впровадження інноваційних проектів у напрямку створення якісних громадських просторів.

Як краще висловити красу світу, як не творчістю? А що красномовніше може розповісти про місто, як не творчість, народжена у цьому місті? Слухаючи музику та пісні Андрія Підлужного – заслуженого артиста України, почесного громадянина Тернополя, композитора, співака, ведучого, музиканта, продюсера, можна сказати, що Тернопіль – неймовірно чуттєве, прекрасне, миловидне, шедевральне і надихаюче місто. Адже саме такими є композиції Андрія, які він творить у рідному «Те». Довший час Андрій працював у Києві. Проте великою радістю стало його повернення на рідні терени, робота із неймовірними, запальними і творчими командами, відродження легендарного гурту «Нічлава». Андрій проявився не лише, як невтомний композитор. Він ще й яскраво показав себе у ролі актора, моделі, активно займається спортом та пропагує здоровий спосіб життя. Ми вражені силою волі Андрія та сміливо називаємо його людиною-феніксом. Людиною, яка «робить себе сама». Талантом, який уже давно вийшов за межі історії рідного міста.

Титульне фото Олега Синовця, решта – з фотогалерей героїв публікації у Facebook.