Найпопулярніші туристичні місця на Тернопільщині — Дністровський каньйон і Джуринський водоспад
Про це та інше на брифінгу для ЗМІ розповів начальник управління туризму обласної державної адміністрації Ростислав Яцків.
Він запевнив, що туристи приїжджають у різні точки області, але найохочіше відвідають ті, з якими добре транспортне сполучення. Крім того, має значення розкрученість місця, приміром, печеру в Кривче відвідує набагато більше людей, ніж її сусідку-Вертебу. Серед туристичних місць-фаворитів пан Ростислав назвав Дністровський каньйон і Джуринський водоспад, серед міст — Тернопіль, Чортків, Заліщики, Бучач, Кременець.
— Щороку кількість внутрішніх і зовнішніх туристів зростає, — розповів Ростислав Яцків. — Процент збільшення сягає близько десяти відсотків. Більшість іноземних туристів, котрі відвідують нашу область, з Польщі, та ближнього зарубіжжя, цікаво, що кожного року навідується також значна кількість китайців.
Що ж до замків і палаців області, то пан Ростислав стверджує, що вони теж викликають неабиякий інтерес, зокрема, за його даними, кожен об’єкт Національного заповідника «Замки Тернопілля» збільшив відвідуваність на 15 відсотків порівняно з минулим роком.
Анна Золотнюк.
Фото із сайту Тернопільської ОДА.