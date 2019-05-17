Новини Тернополя 

Тернопільському біатлоністу Дмитру Підручному присвоєно звання Заслужений майстер спорту України

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Тернопільському біатлоністу Дмитру Підручному присвоєно звання Заслужений майстер спорту України. Блискуча і вольова  перемога Дмитра на Чемпіонаті світу з біатлону – вже увійшла в історію звершень всього українського народу.

Нагадаємо, Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.
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