Тернопільському біатлоністу Дмитру Підручному присвоєно звання Заслужений майстер спорту України. Блискуча і вольова перемога Дмитра на Чемпіонаті світу з біатлону – вже увійшла в історію звершень всього українського народу.

Нагадаємо, Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

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