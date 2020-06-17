В акушерське відділення №2, яке входить до складу Тернопільської міської комунальної лікарні №2, я потрапила наприкінці дня 30 травня — розпочалися передчасні пологи. Карантинні умови До приймального відділення мене супроводжував чоловік. Раніше ми планували партнерські пологи, однак на момент родів уже знали, що через карантин цього не буде. Далі за поріг лікарні його не пустили. Мене попросили перевзутися у кімнатні тапочки, вдягнути халат і не знімати маску, а речі, які були на мені, віддати чоловіку, який чекав на вулиці.

Речі, необхідні мені для родів, допомогли занести в операційну. Спочатку мені поміряли температуру та тиск, провели опитування щодо стану здоров’я, зробили копії документів та вилучили обмінну карту, відтак провели на четвертий поверх, де мали відбутися пологи. Тут мене зустріла акушер, в якої планувала народжувати. Вона ознайомила зі станом справ та з перспективою пологів.

Через карантин мені не вдалося відвідати Школу материнства, тому питань до акушерки було чимало — це перші в житті пологи, як-не-як.

Тут народжувати не страшно

В операційній було чисто і затишно. Тут мені довелося провести півтори доби. Поки не розпочалися пологи, до мене часто приходили чергові лікарі, медсестри, питали про самопочуття і пропонували допомогу, на телефонні дзвінки навіть вночі відповідала мій лікар. Жодних нарікань на ставлення до себе за ці дні не маю, є лише вдячність за професіоналізм та людяність. На грошову винагороду ніхто не натякав.

Коли розпочалася родова діяльність я попросила, аби мені вкололи епідуральну анестезію. Анестезіолог попередив мене про можливі побічні ефекти, детально розповів про дію препарату, провів тест на переносимість. Організм відреагував на анестезію добре. Народжувати було легше, побічних ефектів не спостерігала. Знеболення, як і решта ліків, обійшлося мені державним коштом. Нагадаю, з 1 квітня цього року Національна служба здоров’я України за кожну жінку сплачуває пологовим будинкам понад 8 тисяч гривень. У цю суму входять фізіологічні пологи і кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога у критичних станах.

Пологи тривали три з половиною години. Лікарі допомогли народити здорове немовля природнім шляхом, без зовнішніх розривів.

За результатами своїх пологів можу стверджувати, що тут працюють самовіддані професіонали і просто добрі люди. З ними народжувати не страшно.

Намовля і маму не розлучають ні на хвилину

Після народження дитину одягнули та виклали мені на груди, так треба було лежати 2,5 год. Після цього немовля зважили, заміряли ріст і перевезли нас у двомісну палату поверхом нижче. З ліжка не можна було вставати ще кілька годин. Згодом прийшли медсестри, допомогли мені піднятися, відвідати вбиральню, душ (загальний).

Зручності в двомісній палаті

Тут є одні на двох шафа та пеленальний столик, у кожного своя тумбочка, ліжко та ліжечко для немовляти. Є умивальник, однак лише з холодною водою. Ширма, щоб переодягтися.

Через незапланований візит у пологовий ми забули свою постіль — лікарняна у жахливому стані. Рекомендую мамам, які збираються у пологовий, взяти з собою не тільки постіль, а й подушку та ковдру.

На бильці ліжка і на шафі нам вивісили номер мобільного телефону, за яким у будь-який час доби можна було викликати медпрацівника.

Палату прибирали кілька разів на день дезінфікуючими засобами, увесь персонал лікарні весь час був у захисних масках, породіллям можна було бути без них.

Тричі на день нас годували досить смачними, дієтичними стравами. Їжу видавали у металевому посуді, можна було давати і свій.

Безвідмовні у допомозі

Щодня до нас приходила педіатр, яка вчила доглядати за немовлям — це дуже цінна допомога. Нам подарували пробні версії засобів догляду – для купання, зволоження шкіри, загоєння грудей, “хьюмер” для промивання носика дитини, підгузки. За неповні чотири дні навчили правильно прикладати немовля до грудей. Поки молоко ще не прибуло у достатньому об’ємі, дитину можна було годувати гіпоалергенною сумішшю, яку безкоштовно готували у цьому ж відділенні. Мені доводилося кілька разів вночі просити допомоги нагодувати дитину — ніхто не відмовив.

Бебі-боксів досі нема

Нас виписали на четвертий день після пологів. У цей день дитині ввели вакцину для профілактики туберкульозу, пропонували і від гепатиту, але ми поки що відтермінували це щеплення. Медперсонал допоміг спустити речі та дитину татові на перший поверх у кімнату дл виписки, запеленали немовля та урочисто провели додому.

Як і багато хто, ми теж розраховували на «пакунок малюка» або так званий «бебі-бокс», однак вони закінчилися ще на початку квітня. Зараз відбувається закупівля через Прозорро, однак коли тендер таки відбудеться, наразі ніхто не знає. Матерям пропонують заповнити заяву, згідно з якою, коли «пакунки малюка» знову будуть доступними, його доставлять за адресою проживання.

Оформлення документів

Раніше свідоцтво про народження дитини можна було оформити одразу в пологовому, однак карантин і сюди вніс корективи. Тепер для тернополян ця послуга доступна лише в Тернопільському міськрайонному відділі РАЦС (Open Space) на першому поверсі «білого дому» (приміщення ОДА та обласної ради на вул. Грушевського, 8). Документ може оформити і тато, показавши паспорт, виписку з пологового та свідоцтво про одруження. Після цього слід звернутися у податкову й подати документи на ідентифікаційний код дитини: паспорт одного з батьків, свідоцтво про народження та анкету, яку видають на місці. На документ просять зачекати п’ять днів. Відтак можна звертатися в управління соцзахисту для оформлення грошової допомоги у зв’язку з народженням дитини. Нагадаю, що на сьогодні розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у сумі 860 грн.

Список речей, які мені знадобилися у пологовому

Розчіска

Шампунь і кондиціонер

Зубна паста і щітка

Пилочка для нігтів

Сушка

Рушники 2

Тарілка, ложка, вилка, кружка

Туалетний папір

Резинка для волосся

Дві нічні сорочки

Сорочка для пологів

Халат

Шкарпетки

Гумові тапки

Бюстгалтер для годування

Постіль

Зарядка до телефону

Павербанк

Паспорт, додаток

Обмінна карта

Вода негазована 2 л і пляшечка зі зручним дозатором (для спорту)

Печиво “Марія”

Чорний шоколад

Рідке мило

Вологі серветки

Паперовий рушник

Одноразові пеленки для мами 15 шт

Післяпологові трусики

Прокладки післяпологові

Ватні палочки/диски

Тонкі шапочки для дитини 4 шт

Підгузки (найменша пачка)

Крем під підгузок «Судокрем»

Пеленки – тонка і байкова – 6 шт

Шкарпетки

Рукавички

Бодіки

Повзунята

Плюшевий плед

Автор: Ірина Гайсюль

Заголовне фото: Людмила Стахів.