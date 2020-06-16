У Чорткові через коронавірус один садочок закривають на карантин

Дошкільний навчальний заклад №3 у Чорткові закривають на двотижневий карантин. Таке рішення прийняли на терміновому засіданні оперативного штабу по боротьбі із коронавірусом, котре відбулось сьогодні о 18:00. Причина – у однієї з працівниць садочку лабораторно підтвердили наявність хвороби Covid-19 в організмі, – про це повідомляють у міській раді.

Щойно з’явилась інформація про позитивний результат аналізу працівниці ДНЗ, міський голова Чорткова Володимир Шматько скликав засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, аби заслухати офіційну інформацію від епідеміологів та спільно вирішити, як діяти далі.

«Сьогодні підтвердили коронавірус у ще двох чортків’ян. Один чоловік повернувся із Польщі, перебував вдома на самоізоляції, мав підвищену температуру. Зараз його стан задовільний. Інша жінка – працівниця ДНЗ №3, теж мала підвищену температуру тіла, що викликало хвилювання. Очевидно, що садочок треба закривати мінімум на два тижні та провести повну дезінфекцію приміщення. Вже працюємо над встановленням контактних осіб, яким робитимемо ПЛР-дослідження», – розповів лікар-епідеміолог Олег Голінатий. До слова, за час карантину у межах Чортківського району на наявність коронавірусу в організмі вже протестовано близько тисячі людей. Також на засіданні оперативного штабу попередньо обговорили можливість проведення випускного балу на площі Героїв Євромайдану, проте жодних рішень наразі не прийнято. Вкотре наголошуємо, що хоч держава поступово пом’якшує карантин, це не означає, що коронавірус безслідно зникне з нашого життя. Ми повинні навчитись співіснувати разом з ним. Дотримуватись соціальної дистанції, у закритих приміщеннях обов’язково вдягати захисну маску, а також часто та ретельно мити руки. Ваша безпека лише у ваших руках.