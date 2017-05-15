«Рятуйте, мене женять!»: у тернопільському театрі нова вистава-анекдот

За п’єсою німецького драматурга Франца Ксавера Крьоца на малій сцені Тернопільського академічного обласного драмтеатру поставили нову виставу. Прем’єра комедії-анекдоту “Рятуйте, мене женять!” відбулася 13 травня, всі квитки розкуплено заздалегідь.

Цього разу тернопільського глядача “слуги Мельпомени” намагаються “взяти” гумором, натуралізмом і сучасною проблематикою. Чотири актори (Ярослава Мельник, Юрій Черненко, Сергій Андрушко, Оксана Левків) відтворюють історію про те, до яких хитрощів може вдатися матір у намірі одружити сина, який добряче засидівся в холостяках.

Жанр вистави режисер жартом називає комедією 60+, хоча її рекомендують глядачам від 12 і тим, кому за 60 років.

– На малій сцені працювати дуже цікаво, – сказав режисер-постановник Олег Мосійчук, – адже це такий собі крупний кіношний кадр, де немає місця для брехні.

Виконавець ролі Даммерля – Сергій Андрушко працює 28-ий рік у театрі, до цього востаннє грав на малій сцені 27 років тому — у виставі “Дорога Олена Сергіївна”. “На малій сцені зовсім інша природа існування актора, – пояснив свій досвід Сергій Андрушко. – До речі, не пригадую, щоб коли-небудь раніше тут грали комедію. На малій сцені для глядача помітна кожна морщинка, кожна дрібна емоція актора. Це дуже відповідально для нас”.

– Кожен актор прагне уваги від режисера, яку сповна дає мала сцена, – зазначив актор Юрій Черненко. – Цією виставою і саме в цьому акторському ансамблі я втішений. Належна увага була і від партнерів на сцені, і від режисера. Четверо людей ходять, наче на блюдці, – режисер може помітити щонайменшу фальш. Працюючи з цим матеріалом, вдалося позбутися багатьох штампів в акторській роботі, які перестав помічати.

– Я ніколи не працювала на малій сцені, хоч багато років граю у театрі, – зізналася 70-річна Ярослава Мельник, яка грає роль матері Катерини Віммер. – На всі репетиції вистави “Рятуйте, мене женять!” ми ходили з величезним задоволенням.

Майбутній нареченій головного героя (у ролі Оксана Левків) було чи не найскладніше, адже їй довелося перевтілитися в чоловіка – грати у завеликому взутті та одязі, з наклеєними вусами.

Виставу “Рятуйте, мене женять!” можна переглянути в Тернополі впродовж 20, 27 травня, 3-4 червня. Місткість залу — 70 глядачів, тому подбайте про квитки заздалегідь.

До уваги любителів малої сцени: в тернопільському драмтеатрі триває показ вистави “Записки кирпатого Мефістофеля” за твором Володимира Винниченка.

Ірина Юрко.

Фото автора.