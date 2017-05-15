Півтори десятка гектарів рожевого дива: фермерське господарство «ГАДЗ» вирощує незвичайний сорт червоних яблук (відео)

Сорт яблук «Baya Marisa», або ж як його ще називають яблуко-вишня, з 2014 року був завезений у фермерське господарство «ГАДЗ».

Сорт, який був виведений у Німеччині тамтешнім селекціонером, на разі вирощують в розсаднику для подальшого продажу та розробки нової брендової марки у мережах українських супермаркетів.

– На даному етапі наше господарство має закладено близько 15 гектарів саду. Специфіка сорту «Baya Marisa» полягає в тому, що як зовні, так і всередині плоди мають червоне забарвлення, тобто це яблука-вишні із червоною м’якоттю. Сорт відрізняється від інших хорошими показниками, адже його плоди мають велику кількість антиоксидантів, їх використовують для профілактики онкологічних захворювань. Крім того, ці яблука-вишні добре показали себе як для виробництва соку, так і для заморозки кубиками, – розповідає директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник.

Сьогодні всі 15 гектарів саду з «Baya Marisa» зацвіли яскравим рожевим цвітом. А вже восени у господарники зберуть перший повноцінний врожай.