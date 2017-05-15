Павло Коробчук у Тернополі дає людям поштовх розвиватися

Поетична збірка “Хвоя” Павла Коробчука містить 99 віршів. Це символічне число, оскільки сотим є читач.

Про вибір назви книги автор відповідає поясненням: “Хвоя – символ того, що залишиться після нас“.

“На зворотній стороні палітурки намальоване фортепіано, за нього має сісти читач і зіграти після прочитання збірки“, – розповідає письменник Павло Коробчук.

Надихають до написання Павла різноманітні спогади, життєві ситуації, відомі люди: “Це дає поштовх рухатися вперед, творити і розвиватися“.

Молодий письменник планує видати ще прозову книгу.