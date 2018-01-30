Тернополянок вербують для сексуального рабства у Польщі

2017 рік був роком протидії торгівлі людьми. За останні роки на території області вдалося виявити 4 злочинні групи, які займалися трудовою та сексуальною експлуатацією тернополян. Про це повідомив начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Тернопільській області Олександр Буняк.

Одна із виявлених злочинних груп складалася з 5-ти осіб, серед яких жителька Шумського району. За словами Олександра Буняка, упродовж 2015-2017 рр. правоохоронцям вдалося виявити близько 20 осіб, яких злочинці завербували у трудове рабство до Російської Федерації. Потерпілі займалися там вирощуванням помідорів та огірків.

Працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Тернопільській області виявили й кілька фактів вербування тернополянок для сексуального рабства за кордоном.

– Житель міста Тернополя за допомогою Інтернету вербував дівчат для надання сексуальних послуг у Польщі. Ще одну групу було задокументовано: жителька Чернігова також вербувала наших дівчат для сексуальної експлуатації в Польщі, – розповідає очільник відділу Олександр Буняк.

Інші види торгівлі людьми, які фіксують в Україні, – змушення до жебрацтва та факти продажу людей на органи.

Адріана Білецька