Почесну відзнаку «Меценат спорту 2017» отримав відомий аграрій Тернопільщини Петро Гадз

Відзнакою та грамотою нагородили голову наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петра Гадза за значний внесок у розвиток спорту Тернопільщини на урочистій церемонії нагородження кращих спортсменів і тренерів області за підсумками щорічного конкурсу «Герої спортивного року Тернопільщини – 2017».

Провідного аграрія області 24 січня нагородили в номінації «Меценат спорту», а команда «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», генеральним спонсором якої вже декілька років є Петро Іванович, була відзначена «Кращою командою» за 2017 рік.

На жаль, через щільний графік зустрічей Петра Івановича на урочистій церемонії почесні нагороди з рук представників облради отримав комерційний директор фермерського господарства «ГАДЗ» Богдан Бурак .

– Зазначу, що наш голова – Петро Іванович, підтримує на Тернопільщині не тільки спорт, а й культуру, освіту, медицину. Крім того, він підтримує розвиток громад в області. Ми сприяємо ми робимо не для того, щоб отримати певні почесті з боку влади. Головна наша мета –розвитоку Тернопільщини та України не для почестей чи похвали, а для того, щоб наша держава стала ще сильнішою, цивілізованішою і незалежнішою, – поділився Богдан Бурак.

На церемонії нагородження до слова привітання на відзначення важливої ролі фінансування спорту в розвитку області долучився і голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Усвідомлюючи важливість фізичної культури та спорту для виховання молоді, ми багато уваги приділяємо залученню саме молодого покоління та вихованню нових чемпіонів. Звичайно, що не всі, хто займається спортом, стануть чемпіонами, але виростуть здоровими, сильними та успішними особистостями. Таким чином, підтримка фізкультури та спорту, виховання уміння отримати перемогу в чесній боротьбі, культивування командного духу, вміння дружити і спілкуватися не лише підвищують якість життя молоді, а й морального стану усієї нашої спільноти, – зауважив Віктор Вікторович.

Варто зазначити, що ТзОВ «Бучачагрохлібпром» вже другий рік поспіль залишається незмінним спонсором тернопільської волейбольної команди «Галичанка». До того ж, Петро Іванович Гадз був провідним спонсором ХХV Міжнародного Меморіалу тренера Богдана Сцібайла з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2000-2010 р.н., який відбувався минулоріч впродовж 18-19 листопада.